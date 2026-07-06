"Cette motion a le mérite de clarifier qui se tient de quel côté de la barrière," commente la députée du groupe Écologiste et social Marie-Charlotte Garin alors que l'Assemblée nationale a largement repoussé la motion de censure contre le gouvernement de Sébastien Lecornu, un vote qui a divisé la gauche, la majorité des députés du PS refusant de s'y associer. "Une motion de censure assez historique, puisque c'est la première motion de censure pour une action climatique," ajoute-t-elle. SONORE
La motion de censure "historique," la première "pour une action climatique" (députée)
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