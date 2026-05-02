Au Mali, la justice militaire a annoncé qu'une enquête a été ouverte suite aux attaques terroristes survenues le 25 avril ayant visé plusieurs positions de l’armée malienne y compris à Bamako et Kati.
La justice militaire malienne ouvre une enquête suite aux attaques du 25 avril
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