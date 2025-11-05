La fusée européenne Ariane 6 décolle de Kourou, en Guyane française, pour placer en orbite le satellite Sentinel-1D pour le programme d'observation de la Terre européen Copernicus.
La fusée Ariane 6 décolle de Kourou
