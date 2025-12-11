 Aller au contenu principal
La France salue l’élection du Grec Pierrakakis à la tête de l’Eurogroupe

information fournie par AFP Video 11/12/2025 à 19:48

Le ministre français des Finances, Roland Lescure, a salué jeudi l’élection du Grec Kyriakos Pierrakakis à la tête de l’Eurogroupe, "je n'ai aucun doute sur le fait qu'il sera un grand président de l'Eurogroupe", déclare-t-il. Je n'ai aucun doute sur le fait qu'il sera un grand président de l'Eurogroupe.

