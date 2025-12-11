Le ministre français des Finances, Roland Lescure, a salué jeudi l’élection du Grec Kyriakos Pierrakakis à la tête de l’Eurogroupe, "je n'ai aucun doute sur le fait qu'il sera un grand président de l'Eurogroupe", déclare-t-il. Je n'ai aucun doute sur le fait qu'il sera un grand président de l'Eurogroupe.
La France salue l’élection du Grec Pierrakakis à la tête de l’Eurogroupe
