La France célébrait la Fête de la musique dimanche soir sous une chaleur accablante, des conditions climatiques extrêmes qui n'empêchent pas les festivités de battre leur plein, alors que les autorités ont exhorté à la plus grande prudence.
La France fête la musique sous une chaleur étouffante
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