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La France et le Brésil s'affrontent dans un match amical aux airs de mondial

information fournie par France 24 26/03/2026 à 07:32

Pour leur avant-dernier match avant le début de la Coupe du monde de football (11 juin-19 juillet), aux Etats-Unis, Mexique et Canada, les Français affrontent le Brésil, en match amical. Minés par les absences, les Brésiliens auront fort à faire face aux vices-champions du monde français, qui ont largement survolé leur phase qualificative. Cette trêve internationale pourrait également être l'occasion pour Kylian Mbappé de devenir le meilleur buteur de l'Equipe de France.

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