Pour leur avant-dernier match avant le début de la Coupe du monde de football (11 juin-19 juillet), aux Etats-Unis, Mexique et Canada, les Français affrontent le Brésil, en match amical. Minés par les absences, les Brésiliens auront fort à faire face aux vices-champions du monde français, qui ont largement survolé leur phase qualificative. Cette trêve internationale pourrait également être l'occasion pour Kylian Mbappé de devenir le meilleur buteur de l'Equipe de France.
La France et le Brésil s'affrontent dans un match amical aux airs de mondial
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