La flottille pour Gaza Global Sumud, comprenant environ 45 bateaux avec à leur bord des personnalités politiques et des militants comme la Suédoise Greta Thunberg, a été interceptée en mer mercredi soir. Israël a annoncé que les passagers seraient expulsés vers l'Europe.
La Flottille pour Gaza interceptée en mer par Israël
