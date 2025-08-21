 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
La fin de la guerre et de la crise humanitaire dépend de la pression mise par les alliés d’Israël

information fournie par France 24 21/08/2025 à 11:14

Israël continue d'exiger la libération de "tous les otages" retenus à Gaza, a indiqué mardi à l'AFP une source gouvernementale, après une nouvelle proposition des médiateurs sur une trêve dans le territoire palestinien prévoyant le retour en deux étapes de ces captifs. Après plus de 22 mois de guerre, le mouvement islamiste palestinien a annoncé lundi avoir accepté cette proposition des médiateurs -Egypte, Qatar et Etats-Unis- d'une trêve de 60 jours assortie de la libération des otages en deux étapes. Décryptage avec Rachad Antonius, Professeur associé au département de sociologie de l’UQAM.

