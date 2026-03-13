Le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu, a déclaré jeudi soir qu'Israël était en train d'"écraser" l'Iran et le mouvement islamiste libanais Hezbollah, soutenu par Téhéran.
Netanyahu déclare qu'Israël est "en train d'écraser" le régime en Iran et le Hezbollah
