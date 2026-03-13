 Aller au contenu principal
Municipales à Paris: Grégoire rejette toute alliance avec LFI, "quelles que soient les circonstances"
information fournie par AFP 13/03/2026 à 09:51

Le candidat de la "gauche unie" à la mairie de Paris, Emmanuel Grégoire, lors d'un meeting à Paris, le 12mars 2026 ( AFP / Martin LELIEVRE )

Le candidat de la "gauche unie" à la mairie de Paris, Emmanuel Grégoire, a rejeté vendredi à deux jours du premier tour des municipales toute alliance avec la France insoumise, "quelles que soient les circonstances".

"Il n'y aura pas d'alliance avec la France insoumise, quelles que soient les circonstances", a déclaré le candidat de la "gauche unie", hors LFI donc, interrogé sur BFMTV/RMC sur une possible union de circonstance avec l'Insoumise Sophia Chikirou, notamment si cette dernière franchissait le seuil des 10% des voix pour se maintenir au second tour le 22 mars.

"Donc ce que je veux dire, notamment aux électeurs de gauche: ils peuvent avoir nationalement les choix qu'ils souhaitent, mais localement, la seule gauche qui peut et qui veut gagner, c'est celle de l'union de la gauche et des écologistes", a ajouté le député PS, concédant qu'il serait "incontestablement plus difficile" de l'emporter sans alliance si Sophia Chikirou passait la barre des 10% des votes.

Selon les sondages, Emmanuel Grégoire est à la lutte avec la candidate de droite Rachida Dati, même si cinq candidats seraient en capacité de se maintenir au second tour.

"Je pense qu'on aura une participation qui sera importante, parce que c'est un enjeu historique pour la ville, parce que la configuration, pour la première fois, mettra sans doute l'extrême droite comme arbitre du match", a encore déclaré vendredi M. Grégoire.

Pour lui, Rachida Dati "ne peut pas gagner contre l'union de la gauche et des écologistes sans s'allier avec l'extrême droite, c'est ça la réalité".

Le premier tour aura lieu dimanche.

Copyright © 2026 AFP.

