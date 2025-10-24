 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

La favorite Catherine Connolly vote pour l'élection présidentielle irlandaise

information fournie par AFP Video 24/10/2025 à 13:13

Catherine Connolly, députée indépendante de gauche et favorite, vote à l'élection présidentielle irlandaise à Galway. Au bureau de vote, un assesseur lui montre une affiche que des élèves ont réalisée pour elle. Largement en tête des sondages, Catherine Connolly, soutenue par les principaux partis d'opposition, dont les Verts et la formation nationaliste Sinn Fein, autrefois la vitrine politique de l'Armée républicaine irlandaise (IRA), est donnée favorite dans les sondages face à la centriste Heather Humphreys. IMAGES

Copyright © 2025 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou réutilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

Vidéos les + vues

1

Zelensky se dit "réaliste" sur les chances d'obtenir des Tomahawk de Trump

information fournie par AFP Video 18 oct.
2

Jour J pour le nouvel Astérix, en mission en Lusitanie

information fournie par AFP 23 oct.
3

La tempête Benjamin balaie la France, quelques blessés légers

information fournie par AFP 23 oct.
4

Nouvel album d'Asterix, pour la première fois au Portugal

information fournie par AFP Video 23 oct.
5

Le pape et le roi Charles III prient ensemble, une première historique

information fournie par AFP Video 23 oct.
6

La tempête Benjamin fait une victime en Corse, peu de dommages ailleurs

information fournie par AFP 23 oct.
7

Rubio en Israël, avertissements américains sur une annexion de la Cisjordanie

information fournie par AFP 23 oct.
6
8

Top 5 IA du 23/10/2025

information fournie par Libertify 05:00
1

Budget : le message de S&P sera-t-il entendu ?

information fournie par Ecorama 21 oct.
3
2

Nicolas Sarkozy, "un détenu pas comme les autres"

information fournie par France 24 21 oct.
3

Sous-marins, terres rares: des avancées entre Washington-Canberra

information fournie par AFP 21 oct.
4

Dans quelques heures, la prison de la Santé va accueillir Nicolas Sarkozy

information fournie par AFP Video 21 oct.
1
5

Les députés LR ne voteront pas "automatiquement" le budget du gouvernement, prévient Wauquiez

information fournie par AFP 21 oct.
8
6

Les députés LR ne voteront pas "automatiquement" le budget du gouvernement, prévient Wauquiez

information fournie par AFP Video 21 oct.
3
7

Gaza : la situation demeure très fragile" (Macron)

information fournie par AFP Video 21 oct.
8

Nicolas Sarkozy est entré en prison, une première historique

information fournie par AFP Video 21 oct.
1
1

Budget : le message de S&P sera-t-il entendu ?

information fournie par Ecorama 21 oct.
3
2

Les députés LR ne voteront pas "automatiquement" le budget du gouvernement, prévient Wauquiez

information fournie par AFP 21 oct.
8
3

Les députés LR ne voteront pas "automatiquement" le budget du gouvernement, prévient Wauquiez

information fournie par AFP Video 21 oct.
3
4

Le lundi, c'est private equity : quelles différences entre growth capital et venture capital ?

information fournie par Boursorama 20 oct.
5

Vincent Mortier (Amundi) : "L'or à 5000 ou 6000 dollars, ce n'est pas irréalisable !"

information fournie par Ecorama 15 oct.
6

Le point semestriel sur la SPCI Sofidynamic

information fournie par BoursoBank 16 oct.
7

Taxe Zucman : vers un retour déguisé de l’ISF en 2026 ?

information fournie par Ecorama 25 sept.
3
8

A la peine, les viticulteurs californiens abandonnent leurs vignes

information fournie par AFP 19 oct.
6

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank