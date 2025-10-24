Catherine Connolly, députée indépendante de gauche et favorite, vote à l'élection présidentielle irlandaise à Galway. Au bureau de vote, un assesseur lui montre une affiche que des élèves ont réalisée pour elle. Largement en tête des sondages, Catherine Connolly, soutenue par les principaux partis d'opposition, dont les Verts et la formation nationaliste Sinn Fein, autrefois la vitrine politique de l'Armée républicaine irlandaise (IRA), est donnée favorite dans les sondages face à la centriste Heather Humphreys. IMAGES
La favorite Catherine Connolly vote pour l'élection présidentielle irlandaise
