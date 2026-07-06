Le ministre belge des Affaires étrangères, Maxime Prévot, juge "incompréhensible" la décision de la Fifa de suspendre le carton rouge qui avait été infligé au Mondial-2026 à l'attaquant américain Folarin Balogun, questionnant aussi l'intervention politique de Donald Trump. SONORE
La décision de la Fifa sur Balogun est "incompréhensible", juge la Belgique
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro