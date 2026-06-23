Marc Bloch entre au Panthéon mais ses cendres restent dans le caveau familial au cimetière du Bourg-d'Hem, un village intimement lié à la vie comme à l'œuvre de l'historien et résistant juif exécuté par la Gestapo en juin 1944.
La Creuse, lieu de refuge et d'inspiration pour l'historien-résistant Marc Bloch
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro