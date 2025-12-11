La Commission Européenne a proposé ce mercredi une série de modification sur les obligations environnementales imposées aux entreprises. Ce "paquet législatif" est censé faire économiser 1 milliard d'euros par an aux entreprises et améliorer leur compétitivité. Mais les ONG et la gauche européenne dénoncent l'absence d'étude d'impact de ces modifications. Ils craignent des effets sur la santé des Européens et des dommages environnementaux.
La Commission européenne propose de "simplifier" la règlementation environnementale
