La chute de la natalité en Inde, un défi démographique… et politique

information fournie par France 24 • 16/10/2025 à 10:38

En Inde, plusieurs États du Sud sont aujourd’hui confrontés à une chute du taux de fécondité. La baisse est particulièrement marquée dans le Sud : l’Andhra Pradesh et le Karnataka affichent des taux de 1,7 enfants par femme, tandis que le Tamil Nadu, le Télangana et le Kerala se situent autour de 1,8. Ce déclin n’est pas seulement une préoccupation démographique. La baisse de la natalité pourrait réduire la main-d'œuvre future, exercer une pression sur les services de santé et sociaux, et réduire l'influence politique, car le nombre de sièges parlementaires et le financement fédéral de chaque État sont liés à sa population.