Premier émetteur de gaz à effet de serre dans le monde, la Chine est aussi à la pointe de la révolution des énergies renouvelables. Pékin possède plus d'installations solaires et éoliennes que tous les autres pays du monde réunis.
La Chine investit dans les énergies renouvelables
