"On ne prête qu'aux riches", dit-on, mais on pourrait ajouter : "et aux beaux". De nombreuses études montrent que les personnes dotées d'un beau physique sont traitées avec davantage d'égards que les autres et qu'on leur fait davantage confiance. Mais la beauté aussi a un côté obscur, lorsque l'apparence devient une obsession. L’anthropologue Elisabeth Azoulay explore le rôle joué par la beauté en fonction des époques et des sociétés avec Laure Manent.
La beauté, une obsession humaine
