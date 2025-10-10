Rendez-vous avec IDS, KLN et D2, du groupe L2B, à l’occasion de leur Zénith du 25 novembre 2025. Véritables phénomènes du rap, les trois artistes cumulent des chiffres d’écoute pharaoniques avec plus de 1,6 milliards de streams et 271 408 787 vues de leurs vidéos. Retour sur leurs débuts à l’âge de 12 ans, leurs carrières solos et collaborations. Dans cet épisode, Franglish, Jean Pascal Zadi et Dany Synhté offrent les vidéos surprises.
L2B, les étoiles du rap
