À Davos, Donald Trump a finalement annoncé ne pas vouloir recourir à "la force" pour annexer le Groenland. De quoi soulager, sans totalement rassurer, les Européens. De son côté, la propagande russe prédit avec enthousiasme la fin de l’Union européenne et de l’Otan, face à un président américain qui ne semble pas se soucier davantage du droit international que Vladimir Poutine lui-même.
L’UE face à Trump : une déroute annoncée par le Kremlin
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro