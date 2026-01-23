 Aller au contenu principal
L’UE face à Trump : une déroute annoncée par le Kremlin

information fournie par France 24 23/01/2026 à 11:51

À Davos, Donald Trump a finalement annoncé ne pas vouloir recourir à "la force" pour annexer le Groenland. De quoi soulager, sans totalement rassurer, les Européens. De son côté, la propagande russe prédit avec enthousiasme la fin de l’Union européenne et de l’Otan, face à un président américain qui ne semble pas se soucier davantage du droit international que Vladimir Poutine lui-même.

OTAN
Donald Trump

1

