 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

L’or flambe… et certains États rêvent de l'utiliser pour réduire leur dette

information fournie par France 24 01/12/2025 à 12:37

Face à un cours de l'or dépassant les 4 250 dollars l'once, plusieurs pays, et même le FMI, réfléchissent ouvertement à vendre une partie de leurs réserves pour alléger leur dette. Une tentation politiquement explosive et juridiquement très encadrée, qui ressurgit à mesure que le métal jaune atteint des sommets.

Vidéos les + vues

1

Hong Kong: les équipes d'identification des victimes pénètrent dans le lotissement incendié

information fournie par AFP Video 29 nov.
2

Volodymyr Zelensky et Emmanuel Macron s'entretiennent à l'Elysée

information fournie par AFP Video 11:29
1
3

Procès du chantage à la sextape: Gaël Perdriau se dit " totalement innocent" et fait appel

information fournie par AFP Video 11:28
4

Dans le désert chilien, des migrants restent bloqués à la frontière avec le Pérou

information fournie par AFP 30 nov.
1
5

Bissau: raid contre le siège du parti d'opposition PAIGC, le président renversé à Brazzaville

information fournie par France 24 30 nov.
6

"La diplomatie reste active" dit Zelensky alors qu'une délégation se rend aux Etats-Unis

information fournie par AFP Video 30 nov.
7

Sri Lanka : le bilan des inondations et glissements de terrain grimpe à 153 morts

information fournie par AFP 29 nov.
8

Le pape Léon XIV quitte la Turquie et s'envol pour le Liban

information fournie par AFP Video 30 nov.
1

Des Brésiliens célèbrent la détention de l'ex-président Jair Bolsonaro

information fournie par AFP Video 23 nov.
2

Budget: Lecornu dénonce le "cynisme" de certains partis qui "bloquent" la situation

information fournie par AFP Video 24 nov.
1
3

La hausse de la taxe foncière pour 2026 bientôt annulée ?

information fournie par Ecorama 24 nov.
2
4

En France, toutes les 2 min 30, une femme subit un viol ou une tentative de viol !

information fournie par France 24 25 nov.
5
5

En Moselle, la dernière mine de sel souterraine de France

information fournie par AFP Video 24 nov.
1
6

Casse du Louvre: quatre nouvelles interpellations, les bijoux toujours introuvables

information fournie par AFP 25 nov.
4
7

Budget britannique: Londres poursuit ses hausses d'impôts et rassure les marchés

information fournie par AFP 26 nov.
2
8

Procès en appel du crash du Rio-Paris: le parquet général requiert une condamnation pour Airbus et Air France

information fournie par AFP 26 nov.
1

La bulle IA sur le point d’éclater ?

information fournie par Ecorama 19 nov.
2

Avec ses drones de nuit, la SNCF se muscle face aux vols de cuivre et de métaux

information fournie par AFP Video 22 nov.
3

Top 5 IA du 20/11/2025

information fournie par Libertify 21 nov.
4

La hausse de la taxe foncière pour 2026 bientôt annulée ?

information fournie par Ecorama 24 nov.
2
5

Raphaël Gorgé (PDG d’Exail Technologies) : "Nous sommes plutôt moins valorisés que nos pairs dans le domaine de la Défense !"

information fournie par Ecorama 20 nov.
4
6

Cyberattaques, bad buzz, tensions sociales : comment l’IA transforme la gestion de crise

information fournie par Ecorama 21 nov.
7

Cryptomonnaies : les stablecoins menacent-elles la stabilité financière ?

information fournie par Ecorama 25 nov.
1
8

TVA, retraites, prestations sociales : ces mesures chocs pour stabiliser la dette publique

information fournie par Ecorama 27 nov.
4

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank