L'Iran veut "conclure un accord" avec les Etats-Unis, estime Trump

L'Iran veut "conclure un accord" avec les Etats-Unis, a estimé vendredi Donald Trump, après que Téhéran s'est dit prêt à renouer le dialogue sur le nucléaire tout en excluant de discuter de ses capacités de défense et balistiques.
