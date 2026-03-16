L'armée israélienne a dit lundi 16 mars mener des incursions "limitées et ciblées" dans de nouveaux secteurs du Liban-Sud, accentuant ses opérations terrestres contre le Hezbollah. Les explications avec le ministre libanais de la culture et ancien émissaire de l'ONU, Ghassan Salamé en direct sur France 24.
L'invasion du Sud-Liban se précise
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