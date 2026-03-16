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L'invasion du Sud-Liban se précise

information fournie par France 24 16/03/2026 à 19:25

L'armée israélienne a ⁠dit lundi 16 mars ​mener des incursions "limitées et ciblées" dans de nouveaux secteurs du Liban-Sud, accentuant ses opérations ​terrestres contre le Hezbollah. Les explications avec le ministre libanais de la culture et ancien émissaire de l'ONU, Ghassan Salamé en direct sur France 24.

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