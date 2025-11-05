Dans ce nouveau numéro 100 % cinéma, "L'Inconnu de la Grande Arche" de Stéphane Demoustier. Deux ans à peine après "Borgo", le cinéaste revient avec une forme de thriller avec du ciment, du crayon et du papier. C'est l'histoire d'un architecte danois engagé par François Mitterrand au milieu des années 1980 pour réaliser ce qui allait devenir la Grande Arche de La Défense. Avec au casting : Claes Bang dans le rôle-titre, Xavier Dolan urbaniste de l'Élysée et Michel Fau en François Mitterrand.
"L'Inconnu de la Grande Arche" ou le destin secret de l'architecte de l'Arche de La Défense à Paris
