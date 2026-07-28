"Le feu est contenu, fixé dans les Landes", annonce le président de la République depuis le centre opérationnel départemental d’incendie et de secours (CODIS) de Bordeaux.
L'incendie dans les Landes "est fixé", dit Macron
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