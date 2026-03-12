Au programme ce matin : Boeing , Elis , Eurazeo , ID Logistics , TotalEnergies . Chaque matin à 7 heures, retrouvez le top 5 vidéo des valeurs sélectionnées par Libertify grâce à l'intelligence artificielle. Un point synthétique en images sur les titres qui font l'actualité des marchés.
Top 5 IA du 11/03/2026
Valeurs associées
|214,100 USD
|NYSE
|-1,67%
|25,860 EUR
|Euronext Paris
|+3,19%
|39,740 EUR
|Euronext Paris
|-11,61%
|373,000 EUR
|Euronext Paris
|-2,48%
|70,0000 EUR
|Euronext Paris
|+1,83%
