Un incendie fait rage sur le site d'une frappe israélienne menée pendant la nuit dans la banlieue sud de Beyrouth, tandis que d'autres rues sont jonchées de décombres.
Dégâts suite aux frappes israéliennes sur la banlieue sud de Beyrouth
