Numéro fiscal : à quoi il sert, où le trouver et comment le récupérer facilement ?

Numéro fiscal (ou numéro d'identification fiscale, NIF) : à quoi sert-il, où le trouver et comment le récupérer si vous l'avez perdu ?

En France, chaque contribuable possède un numéro fiscal unique, attribué à vie par l'administration. Cet identifiant personnel est indispensable pour toutes vos démarches fiscales et administratives.

Dans cette vidéo, découvrez :

À quoi sert le numéro fiscal/NIF

Où le trouver sur vos documents officiels (avis d'impôt, taxe foncière, etc.)

Comment le récupérer facilement en ligne sur impots.gouv.fr

et dans quels cas ce numéro peut aussi vous être demandé par d'autres organismes

Que vous fassiez votre déclaration d'impôts, que vous souhaitiez accéder à votre espace personnel sur impots.gouv.fr, ou que vous ayez besoin de justifier votre statut fiscal, ce numéro est essentiel.

Astuce : si vous ne le trouvez pas, vous pouvez le demander en ligne ou auprès de votre centre des finances publiques.

