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L’IA plus forte que la guerre en Iran ?

information fournie par Ecorama 21/04/2026 à 14:10

Malgré les tensions géopolitiques au Moyen-Orient, les marchés financiers restent globalement résilients. La dynamique portée par l'intelligence artificielle continue de soutenir la croissance des entreprises, en particulier dans les secteurs liés aux semi-conducteurs et aux infrastructures technologiques. Une tendance qui semble, pour l'instant, l'emporter sur les risques liés au contexte international. L'analyse de Laurent Grassin, directeur de la rédaction de Boursorama. Ecorama du 21 avril 2026, présenté par David Jacquot sur Boursorama.com

Les sous-titres de cette vidéo sont générés automatiquement grâce à l'IA. Boursorama ne peut donc garantir l'absence d'erreurs dans la transcription. En savoir plus dans nos CGU.

IA: Intelligence artificielle

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