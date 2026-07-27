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Incendies : Un élan de solidarité au parc des expositions de Bordeaux autour des sinistrés

information fournie par France 24 27/07/2026 à 15:36

Des milliers de pompiers ont affronté pour la cinquième nuit consécutive un incendie hors norme en Gironde Ces incendies ont déjà forcé près de 220 000 personnes à fuir notamment près de Bordeaux, dans le sud-ouest de la France, où les flammes se situent à 15 km de l'agglomération. Le parc des expositions de Bordeaux accueille de nombreux sinistrés. Éric Samitier, responsable logistique au parc des expositions, parle des conditions d'accueil des sinistrés sur FRANCE 24.

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