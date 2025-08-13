 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
L'IA appliquée au droit : "On ne peut pas se permettre de reposer sur des technologies américaines"

13/08/2025

Dans le domaine du droit, l'IA promet de faciliter largement l’accès à l’information juridique, grâce à sa capacité à analyser des centaines de milliers de sources (codes, jurisprudences, doctrines…), à en extraire les plus pertinentes et à les organiser pour fournir des réponses claires, rédigées et structurées. L’IA pourra également jouer un rôle dans la rédaction et la gestion de contrats, offrant un gain considérable de temps, d'efficacité et de productivité. Mais cette avancée technologique soulève aussi des enjeux de souveraineté : la majorité des outils d’IA juridique sont américains, et donc conçus pour un système de "common law", bien différent du droit civil en vigueur en Europe. Comment éviter que le droit anglo-saxon n’impose ses logiques au détriment des systèmes juridiques continentaux ? Éléments de réponse avec Léa Fleury, cofondatrice et dirigeante d’Ordalie, une legaltech française nourrie à l’IA.

IA: Intelligence artificielle

