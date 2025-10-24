L'extrême droite continue de monter en Europe : l'Union européenne fragilisée ?

information fournie par France 24 • 24/10/2025 à 18:00

Nous regardons cette semaine à la droite toute de l'hémicycle du Parlement européen, et de ceux des 27 pays de l’Union européenne, car les rangs de l'extrême droite grossissent d’élection en élection. Le 29 octobre, les Néerlandais pourraient renvoyer en première position le PVV de Geert Wilders, qui a fait échouer sa propre coalition conclue il y a un an avec le centre droit. Il y a quelques semaines, la République tchèque a vu le retour au pouvoir du milliardaire populiste Andrej Babis dont le parti ANO a opéré un net virage à droite. Il rejoint d’autres gouvernements de droite radicale en Europe, avec l’Italie de Giorgia Meloni, la Hongrie de Viktor Orban, et la Slovaquie de Robert Fico. Tous s’affirment trumpistes et les deux derniers sont aussi des amis du président russe Vladimir Poutine.