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L'étoile montante du RnB : Ocevne

information fournie par France 24 15/06/2026 à 16:42

Elle s'est fait connaître grâce à ses reprises sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, cette artiste aux origines congolaises, burundaises et suisses signe son retour avec deux titres forts : "Mi AmorT" et "Fleur Bleue", déjà largement relayés en ligne. Un nouveau projet se prépare et il pourrait bien vous surprendre. À découvrir très prochainement.

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