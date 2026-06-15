Elle s'est fait connaître grâce à ses reprises sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, cette artiste aux origines congolaises, burundaises et suisses signe son retour avec deux titres forts : "Mi AmorT" et "Fleur Bleue", déjà largement relayés en ligne. Un nouveau projet se prépare et il pourrait bien vous surprendre. À découvrir très prochainement.
L'étoile montante du RnB : Ocevne
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