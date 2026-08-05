Longtemps cantonnés à la science-fiction, les robots humanoïdes sont désormais l'un des secteurs les plus convoités de la Silicon Valley. Selon le cabinet McKinsey, l'automatisation pourrait transformer jusqu'à 30 % des heures travaillées aujourd'hui dans l'économie américaine d'ici 2030. Des dizaines d'entreprises développent déjà des robots capables d'interagir avec les humains, voire de les assister dans certaines tâches du quotidien. Reportage de Pierrick Leurent et Valérie Defert.
L'ère des machines humanoïdes : la Silicon Valley veut mettre des robots dans notre quotidien
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