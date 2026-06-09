Les Bleus se sont imposés (3-1) pour leur dernier match de préparation à la Coupe du monde. Michael Olise a inscrit un triplé, son premier chez les Bleus.
L'équipe de France bat l'Irlande du Nord grâce à un triplé de Michael Olise
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