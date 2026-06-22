Le Premier ministre britannique Keir Starmer a annoncé sa démission lundi lors d'une allocution devant Downing Street à Londres, précisant qu'il resterait en poste jusqu'à la désignation de son successeur à la tête du Labour.
L'émotion de Keir Starmer à l'annonce de sa démission devant Downing Street
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