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L'Égypte face à l'addiction du "gaming"

information fournie par France 24 18/06/2026 à 10:42

Dans les rues du Caire, les cafés et les espaces de “gaming” font désormais partie du paysage, particulièrement dans les quartiers populaires. Les Égyptiens passent en moyenne 1h43 par jour à jouer, dépassant toutes les autres nations. 43,5 % des joueurs mineurs en Égypte sont considérés comme dépendants. En février, l’Etat a lancé une campagne de lutte contre cette addiction. Reportage de Mathilde Delvigne.

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