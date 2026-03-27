L'avocat de Gims, artiste le plus écouté en France en 2025, quitte le tribunal de Paris sans faire de déclaration, alors que son client a été présenté à un juge d'instruction dans le cadre d'une affaire de blanchiment présumé. IMAGES
L'avocat du rappeur Gims quitte le tribunal de Paris
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