L'Assemblée commence l'examen d'un "budget catastrophique" selon Eric Coquerel

information fournie par AFP Video 24/10/2025 à 17:57

"Un budget catastrophique qui n'est pas aménageable et qui donc va être battu en séance" : le président de la commission des Finances à l'Assemblée Eric Coquerel s'exprime alors que l'examen du budget commence ce vendredi après-midi dans l'hémicycle. SONORE

