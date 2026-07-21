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L'Assemblée adopte en première lecture le projet de loi sur la protection des enfants

information fournie par AFP Video 21/07/2026 à 19:04

L'Assemblée nationale adopte par 378 voix contre 7 le projet de loi sur la protection des enfants, enrichi au cours des débats par une mesure marquante, l'imprescriptibilité des crimes commis sur des mineurs, malgré des doutes sur sa constitutionnalité.

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