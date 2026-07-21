L'Assemblée nationale adopte par 378 voix contre 7 le projet de loi sur la protection des enfants, enrichi au cours des débats par une mesure marquante, l'imprescriptibilité des crimes commis sur des mineurs, malgré des doutes sur sa constitutionnalité.
L'Assemblée adopte en première lecture le projet de loi sur la protection des enfants
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