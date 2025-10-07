 Aller au contenu principal
L'armée ukrainienne tente de s'adapter à la multiplication des blessures liées aux drones

information fournie par AFP Video 07/10/2025 à 15:29

L'essor des drones sur le front a nettement accru le nombre de blessures depuis le début de la guerre en Ukraine. Pour préparer au mieux les militaires à cette éventualité, "Dobriï", instructeur et médecin de la brigade d'assaut de la police nationale ukrainienne, organise des formations de médecine tactique.

Guerre en Ukraine
