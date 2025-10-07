L'essor des drones sur le front a nettement accru le nombre de blessures depuis le début de la guerre en Ukraine. Pour préparer au mieux les militaires à cette éventualité, "Dobriï", instructeur et médecin de la brigade d'assaut de la police nationale ukrainienne, organise des formations de médecine tactique.
L'armée ukrainienne tente de s'adapter à la multiplication des blessures liées aux drones
