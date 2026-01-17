 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

L’armée syrienne prête à entrer à l’est d’Alep après le retrait kurde

information fournie par AFP Video 17/01/2026 à 10:18

Des véhicules militaires syriens patientent près de la ville de Dier Hafer, à l’est d’Alep, tandis que l’armée se prépare à y entrer après que les Kurdes ont accepté de se retirer de la zone à la suite de récents affrontements. IMAGES

Syrie
Copyright © 2026 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou réutilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

Vidéos les + vues

1

L'humanité bientôt de retour sur la Lune ? La Nasa s'y prépare

information fournie par France 24 16 janv.
1
2

Une délégation du Congrès américain en soutien du Groenland au Danemark

information fournie par France 24 16 janv.
3

Enquête administrative ouverte après le suicide d'une lycéenne en Seine-et Marne

information fournie par AFP 16 janv.
4

Corée du Sud : l'ex-président Yoon Suk Yeol condamné à cinq ans de prison

information fournie par France 24 16 janv.
5

Jerome Powell, le seul qui résiste à Trump ?

information fournie par Ecorama 16 janv.
4
6

Coach Hamond Chic, confident universelle

information fournie par France 24 16 janv.
7

Enquête administrative ouverte après le suicide d'une lycéenne (ministre)

information fournie par AFP Video 16 janv.
8

Entre peine et patriotisme, les Cubains rendent hommage aux 32 militaires morts au Venezuela

information fournie par AFP 16 janv.
1

Nouvelle manifestation à Téhéran, craintes d'une répression brutale

information fournie par AFP 11 janv.
23
2

Des agriculteurs tentent de bloquer le port du Havre

information fournie par AFP Video 12 janv.
1
3

Iran: le bilan des morts s'alourdit, le pouvoir appelle à des contre-manifestations

information fournie par AFP 11 janv.
20
4

Au Japon, la folie des machines à pince, reines des salles d'arcade

information fournie par AFP Video 12 janv.
1
5

Irlande: plusieurs milliers d'agriculteurs dans la rue contre l'accord UE-Mercosur

information fournie par AFP Video 10 janv.
6

Les médecins libéraux dans les rues de Paris à l'appel des syndicats

information fournie par AFP Video 10 janv.
7

Groenland : dans les rues de Nuuk, on ne veut pas devenir américains

information fournie par AFP Video 10 janv.
6
8

Plusieurs milliers de médecins défilent à Paris et en appellent à Lecornu

information fournie par AFP 10 janv.
1
1

Ouigo de moins en moins low-cost, surtaxe des résidences secondaires et jouets dangereux en ligne

information fournie par BoursoBank Clients 20 déc. 2025
2

Pourquoi la Chine achète la planète pour dominer le monde !

information fournie par Ecorama 30 déc. 2025
2
3

Ce qui pourrait faire bouger les marchés en 2026

information fournie par Boursorama 29 déc. 2025
4

Les agriculteurs polonais bloquent des autoroutes pour protester contre l'accord du Mercosur

information fournie par AFP Video 30 déc. 2025
1
5

Fortes explosions à Kiev: des Ukrainiens se réfugient dans une station de métro

information fournie par AFP Video 27 déc. 2025
6

De combien pourraient baisser les marchés en 2026 ?

information fournie par Ecorama 29 déc. 2025
3
7

Contrôle fiscal : l’IA change-t-elle vraiment les règles du jeu en 2026 ?

information fournie par Ecorama 26 déc. 2025
8

Les investisseurs peuvent-ils se passer de Wall Street ?

information fournie par Ecorama 26 déc. 2025

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank