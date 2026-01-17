Des véhicules militaires syriens patientent près de la ville de Dier Hafer, à l’est d’Alep, tandis que l’armée se prépare à y entrer après que les Kurdes ont accepté de se retirer de la zone à la suite de récents affrontements. IMAGES
L’armée syrienne prête à entrer à l’est d’Alep après le retrait kurde
