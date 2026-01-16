Enquête administrative ouverte après le suicide d'une lycéenne en Seine-et Marne

Le ministère de l'Education, à Paris, le 13 octobre 2023 ( AFP / Geoffroy VAN DER HASSELT )

Une enquête administrative a été ouverte après le suicide d'une lycéenne de 17 ans en Seine-et-Marne, cible selon sa famille de harcèlement scolaire depuis décembre, a indiqué vendredi le ministère de l'Education nationale.

Cette enquête a été confiée "à l’inspection générale de l’éducation nationale, du sport et de la recherche", a dit le ministère à l'AFP, confirmant une information du Monde.

"Elle devra établir, avec rigueur et objectivité, le déroulement des événements, les réponses apportées par l'institution, et en tirer tous les enseignements nécessaires", a-t-on ajouté.

Le parquet de Meaux a annoncé l'ouverture de deux enquêtes - l'une pour déterminer les causes de la mort et l'autre sur la question du harcèlement scolaire - après le suicide de Camélia, élève de 17 ans du lycée Balzac de Mitry-Mory.

L'adolescente, qui a été mortellement percutée par un train RER mardi et qui était selon sa famille victime de harcèlement scolaire depuis décembre, s'est "volontairement donné la mort", a indiqué le procureur de la République de Meaux.

L'académie de Créteil avait déclaré jeudi qu'elle n'allait pas ouvrir d'enquête administrative "à ce stade" car il n'y avait, selon elle, pas d'éléments suggérant qu'il y ait eu un dysfonctionnement dans le système d'alerte harcèlement.