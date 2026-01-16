Une délégation bipartisane du Congrès américain a entamé vendredi 16 janvier à Copenhague une visite de soutien au Danemark et au Groenland face aux convoitises de Donald Trump, nouveau geste en faveur du territoire arctique après l'envoi d'une mission militaire européenne de reconnaissance. L'analyse de David Delos, chroniqueur interntional de France 24.
Une délégation du Congrès américain en soutien du Groenland au Danemark
