Corée du Sud : l'ex-président Yoon Suk Yeol condamné à cinq ans de prison

information fournie par France 24 16/01/2026 à 13:14

Un tribunal sud-coréen a condamné le 16 janvier l'ex-président Yoon Suk Yeol à cinq ans de prison pour obstruction à la justice et abus de pouvoir, première décision pénale d'une série à venir à la suite de sa tentative ratée d'instaurer la loi martiale fin 2024. Plusieurs procès contre lui sont en cours.

