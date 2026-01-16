Une enquête administrative a été ouverte après le suicide d'une lycéenne de 17 ans en Seine-et-Marne, cible selon sa famille de harcèlement scolaire depuis décembre, indique le ministre de l'Education nationale lors d'un déplacement à Lyon.
Enquête administrative ouverte après le suicide d'une lycéenne (ministre)
