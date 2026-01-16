Rendez-vous avec la coach la plus légendaire du continent Africain : Coach Hamond Chic. Véritable phénomène, chacune de ses vidéos "conseils" explose les compteurs des réseaux sociaux. Avec plus de 6 millions d’abonnés TikTok, 1 million sur YouTube et 2,6 millions sur Facebook, la créatrice de la "team caviar" est devenue en quelques années l’une des plus grandes figures féminines africaines. Dans cet épisode, Djelykaba Bintou et Singuila offrent les vidéos surprises .
Coach Hamond Chic, confident universelle
