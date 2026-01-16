La porte-parole de la Maison Blanche a assuré jeudi 15 janvier que l'Iran avait renoncé à 800 exécutions de manifestants face aux menaces d'intervention formulées par Donald Trump, mais affirmé que "toutes les options" restaient sur la table côté américain. Au moins 3 428 manifestants ont été tués en Iran depuis le début du mouvement de contestation contre le pouvoir, a annoncé mercredi 14 janvier l'ONG Iran Human Rights (IHR), qui a également fait état de plus de 10.000 arrestations.
Iran : La vague de protestation face à la répression du régime des mollahs
