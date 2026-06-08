L'armée israélienne va poursuivre ses opérations "dans tout le Liban" contre le mouvement islamiste libanais Hezbollah, a déclaré son porte-parole après des tirs de missiles iraniens sur Israël, en riposte à un bombardement israélien sur la banlieue sud de Beyrouth.
L'armée israélienne dit qu'elle poursuivra ses opérations "dans tout le Liban"
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