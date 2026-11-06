Deux mille tonnes de déchets sont déversés chaque jour dans la décharge de Nairobi, capitale du Kenya. Une armée de petites mains se précipite alors pour récupérer les matières recyclables. Ces héros invisibles de l’environnement ont beau se sacrifier à la tâche, seuls 7 % du plastique peuvent être traités.
Kenya : les écorchés du recyclage
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