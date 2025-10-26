Deux semaines après la mise en œuvre du cessez-le-feu à Gaza, l'aide humanitaire qui entre dans l'enclave est toujours insuffisante au regard de l'ampleur des besoins et alors qu'une grande partie de la population a été touchée par la famine. Outre les 68 000 morts, près de 170 000 personnes ont été blessées; parmi elles, 15 000 ont besoin d'être évacuées d'urgence selon l'OMS. Témoignage depuis al-Mawasi de Karin Huster, responsable des activités médicales de Médecins sans frontières.
Karin Huster: "Gaza, un summum de destruction unique dans l'expérience de beaucoup d'humanitaires"
